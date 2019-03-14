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ПФУ назвав середній розмір пенсій для всіх категорій після підвищення

Новини » Економіка    14.03.2019 - 10:30
ПФУ назвав середній розмір пенсій для всіх категорій після підвищення
Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

Найбільші пенсії отримують колишні військовослужбовці

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середнього розміру пенсій після підвищення з 1 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними ПФУ, у на 1 березня отримували пенсію:

  • за віком - 8 637 505 осіб, середній розмір становив 3 158 грн (на 1 січня - 2 648 грн);
  • по інвалідності - 1 308 323 осіб, середній розмір становив 2 527 грн (на 1 січня - 1 995 грн);
  • військовослужбовці - 554 245 осіб, середній розмір становив 4 691 грн (на 1 січня - 4 682 грн);
  • за вислугу років - 228 930 осіб, середній розмір становив 2 934грн (на 1 січня - 2 477грн);
  • соціальні пенсії - 80 650 осіб, середній розмір становив 1 502 грн (на 1 січня - 1 500 грн);
  • у зв'язку з втратою годувальника - 584 706 середній розмір становив 2 776 грн (на 1січня - 2 255 грн).

ПФУ назвав середній розмір пенсій для всіх категорій після підвищення

Як писало РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.

Крім того, з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачуватиметься рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні та у квітні. Одноразову доплату до пенсії встановлено 2 095 111 особам.

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії після підвищення Пенсійний фонд назвав суми підвищення пенсій з 1 березня
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