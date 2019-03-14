ПФУ назвав середній розмір пенсій для всіх категорій після підвищення

Найбільші пенсії отримують колишні військовослужбовці
Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середнього розміру пенсій після підвищення з 1 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.
За даними ПФУ, у на 1 березня отримували пенсію:
Як писало РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.
Крім того, з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачуватиметься рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні та у квітні. Одноразову доплату до пенсії встановлено 2 095 111 особам.