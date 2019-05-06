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ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість пенсіонерів

Новини » Економіка    06.05.2019 - 13:42
ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість пенсіонерів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

З початку року середня пенсія зросла на 250 грн

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру на 1 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 11,4 млн пенсіонерів. Середня пенсія з початку року зросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість пенсіонерів

Як повідомляло РБК-Україна, доходи Пенсійного фонду України в I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% - до 104,4 млрд грн. Власні доходи ПФУ за цей період становили 54,3 млрд грн, надходження з державного бюджету - 49,8 млрд грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.

Крім того, з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні та у квітні. Одноразову доплату до пенсії встановлено 2 095 111 особам.

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