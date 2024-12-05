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Инфляция больше всего ударила по пенсионерам: реальные доходы прекратили рост

Украина, Четверг 05 декабря 2024 18:30
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Инфляция больше всего ударила по пенсионерам: реальные доходы прекратили рост Фото: Инфляция больше всего ударила по пенсионерам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы населения Украины продолжают расти. В то же время, рост реальных доходов пенсионеров (с учетом инфляции) фактически прекратился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (ноябрь 2024 года).

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Согласно обнародованному графику, реальные доходы пенсионеров в III квартале 2024 прекратили рост.

Инфляция больше всего ударила по пенсионерам: реальные доходы прекратили рост

Как отмечают в НБУ, рост предложения рабочей силы облегчил предприятиям поиск работников, хотя дефицит кадров все еще значителен.

Инфляция больше всего ударила по пенсионерам: реальные доходы прекратили рост

За неимением работников зарплаты продолжали расти, в частности в частном секторе, добавили в НБУ.

Инфляция больше всего ударила по пенсионерам: реальные доходы прекратили рост

Доходы пенсионеров

Напомним, годовая инфляция в Украине в сентябре 2024 года ускорилась до 8,6%. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия на 1 октября составила 5 851,86 гривен. За год она выросла на 9,3%. То есть рост реальных доходов фактически остановился.

По оценкам НБУ, в ноябре годовая инфляция в Украине превысила 10% и будет высокой по итогам года.

Основное повышение пенсий в Украине произошло при индексации 1 марта 2024 года. До конца года пенсии расти не будут. То есть, по итогам года возможно даже снижение реальных доходов пенсионеров.

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