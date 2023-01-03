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В Украине изменилась модель социального страхования: как будут проходить выплаты

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Украина, Вторник 03 января 2023 11:03
В Украине изменилась модель социального страхования: как будут проходить выплаты Фото: Социальные выплаты с 1 января будет проводить Пенсионный фонд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Организационная модель социального страхования претерпела изменения. Теперь уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

С 1 января 2023 г. вступила в силу обновленная редакция закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании", согласно которой страховые выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве будет проводить не Фонд социального страхования Украины, а Пенсионный фонд Украины.

По сути, изменяется орган, обеспечивающий такие выплаты. Теперь ПФУ Украины будет выплачивать:

  • - пособие по временной потере трудоспособности ("больничные");
  • - пособие по беременности и родам ("декретные");
  • - пособие на погребение застрахованным лицам, в т. ч. пострадавшим на производстве;
  • - единовременные и ежемесячные страховые выплаты потерпевшим на производстве, членам их семей.

"Несмотря на изменение органа, осуществляющего страховые выплаты, размеры этих выплат для граждан сохраняются, а размер некоторых - даже увеличивается", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 января 2023 года вступили в силу изменения в законы "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которым предусмотрено присоединение Фонда социального страхования Украины (ФССУ) к Пенсионному фонду Украины.

ПФУ и его территориальные органы являются правопреемниками ФССУ и выполняют функции управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

Как учреждение, имеющее наиболее разветвленную сеть территориальных органов и держателем и администратором электронного реестра листков нетрудоспособности (составной части реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования), Пенсионный фонд Украины теперь проводит:

  • назначение страховых выплат и предоставление социальных услуг;
  • профилактику несчастных случаев на производстве;
  • проведение проверок обоснованности выдачи, продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для их формирования, на базе информации из электронных систем и реестров;
  • контроль за использованием страхователями страховых средств.

В ноябре-декабре 2022 года правительство приняло все необходимые нормативные акты, чтобы обеспечить передачу функций социального страхования, в том числе прием сотрудников ФССУ на работу в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Документ предусматривает присоединение Фонда социального страхования Украины к Пенсионному фонду Украины с 1 января 2023 года.

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