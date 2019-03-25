ПФУ назвав суму виплачених пенсій і субсидій

Фото: колаж (РБК-Україна)

Через Пенсійний фонд на субсидії в березні пройшло маже 4 млрд грн

Пенсійний фонд станом на 25 березня 2019 року завершив фінансування пенсій та житлових субсидій за місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПФУ у Facebook.

Згідно з повідомленням, на пенсійні виплати в березні направлено 36,41 млрд грн, на монетизовані субсидії - 3,98 млрд грн.

Нагадаємо, субсидії грошима почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%. За останніми розрахунками середній розмір монетизованої субсидії становитиме 1676 грн.

Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.