На Донбасі почали демонтаж укріплень в районі Петрівського

Фото: демонтаж укріплень в районі Петрівського (mvs.gov.ua)

Було демонтовано 2 бліндажі

Інженери Держслужби з надзвичайних ситуацій сьогодні, 22 листопада, приступили до демонтажу укріплень на ділянці розведення №3 поблизу Петрівського та Богданівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, сьогодні було повністю демонтовано 2 бліндажі на ділянці розведення. Під час супроводу інженерних робіт піротехніки виявили та знешкодили 3 вибухонебезпечні предмети.

"Від ДСНС України залучалось 4 піротехнічні розрахунки (21 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки) та одна інженерна група (9 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки). Роботи продовжуються з 09:00 22 листопада", - додали в МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ділянці розведення сил поблизу Петрівського та Богданівки завершилися роботи з розмінування територій. Розмінування територій завершилося 20 листопада.

Як писало РБК-Україна, фахівцями було обстежено понад 12,17 гектарів території, з яких було вилучено та знешкоджено встановленим способом 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру. Всього виявлено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.