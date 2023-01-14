Петраков стал главным тренером сборной Армении

Александр Петраков был официально назначен главным тренером сборной Армении после того, как он перестал возглавлять сборную Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Армении (ФФА).

Как отмечают в ФФА, решение о назначении Петракова приняли сегодня, 14 января, в ходе заседания исполкома. Стоит заметить, что до Петракова сборную Армении возглавлял испанский тренер Хоакин Капаррос, но он был уволен 29 сентября из-за череды проигрышей команды.