Сборная Украины осталась без главного тренера: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

65-летний специалист потерял должность главного тренера сборной. Перед стартующей в марте квалификацией к чемпионату Европы-2024 "сине-желтые" получат нового наставника.

Петраков возглавил национальную команду после неожиданной отставки Андрея Шевченко посреди отбора к ЧМ-2022. Под руководством опытного тренера сборная сумела финишировать второй в группе и выйти в плей-офф квалификации. Там "сине-желтые" обыграли Шотландию (3:1), но минимально уступили Уэльсу в борьбе за последнюю путевку на Мундиаль.

Далее сборная Украины с Петраковым во главе классно начала очередной розыгрыш Лиги наций. Украинская команда набрала 7 очков в трех стартовых турах и была главным претендентом на переход в Дивизион A. Однако осенью "сине-желтые" дважды не смогли переиграть шотландцев (0:3, 0:0) и финишировали в квартете только вторыми.

Контракт Петракова с УАФ действовал до 31 декабря. Объявление о прекращении сотрудничества с тренером стало формальным, поскольку ранее исполком ассоциации заключил новые контракты с наставниками сборных разных возрастов, кроме национальной.