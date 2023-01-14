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Петраков став головним тренером збірної Вірменії

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Єреван, Субота 14 січня 2023 20:13
Петраков став головним тренером збірної Вірменії Фото: Олександр Петраков (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Олександра Петракова було офіційно призначено головним тренером збірної Вірменії після того, як він перестав очолювати збірну України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації футболу Вірменії (ФФВ).

Як зазначають у ФФВ, рішення про призначення Петракова ухвалили сьогодні, 14 січня, під час засідання виконкому.

Варто зауважити, що до Петракова збірну Вірменії очолював іспанський тренер Хоакін Капаррос, але його звільнили 29 вересня через низку програшів команди.

Нагадаємо, 12 січня Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з керівником національної команди Олександром Петраковим. 65-річний фахівець втратив посаду головного тренера збірної.

Планується, що нового тренера призначать перед кваліфікацією, що стартує в березні, до чемпіонату Європи-2024.

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