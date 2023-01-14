Петраков став головним тренером збірної Вірменії

Олександра Петракова було офіційно призначено головним тренером збірної Вірменії після того, як він перестав очолювати збірну України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації футболу Вірменії (ФФВ).

Як зазначають у ФФВ, рішення про призначення Петракова ухвалили сьогодні, 14 січня, під час засідання виконкому.

Варто зауважити, що до Петракова збірну Вірменії очолював іспанський тренер Хоакін Капаррос, але його звільнили 29 вересня через низку програшів команди.