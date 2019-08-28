Джонсон оголосив про припинення роботи парламенту через ситуацію з Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Британський прем'єр має намір залучити до цих планів королеву

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обмежить можливість парламенту зірвати його плани Brexit. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками саміту G7, передає Reuters.

Джонсон заявив, що призначить на 14 жовтня промову королеви Єлизавети II, що ознаменує офіційне відкриття нової сесії парламенту, на якій він представить законодавчу повістку порядку денного свого уряду.

Це фактично закриє парламент з середини вересня приблизно на місяць і скоротить час, за який законодавці можуть спробувати заблокувати жорсткий Brexit.

На питання про те, чи намагався він перешкодити політикам відкласти вихід Британії з ЄС, Джонсон відповів:

"Це абсолютно не відповідає дійсності. В обох сторін буде достатньо часу для цього важливого саміту 17 жовтня (країн-членів ЄС щодо Brexit - ред.), щоб обговорити ЄС, Brexit і всі інші питання", - заявив він.

Також відзначимо, що на тлі цієї новини знизився курс фунта до євро і долара.

Нагадаємо, раніше Джонсон радився з приводу законності такого рішення. Він запитав Генерального прокурора, чи можна закрити парламент на п'ять тижнів з 9 вересня.

Зазначимо, раніше британський прем'єр заявив про високу ймовірность виходу Великобританії з ЄС без угоди. Він вважає, що Лондон не буде юридично зобов'язаний заплатити Брюсселю компенсацію в розмірі 39 млрд фунтів.