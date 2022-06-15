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Петербурзький економічний форум став черговим провалом РФ, - МЗС України

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Середа 15 червня 2022 21:22
Петербурзький економічний форум став черговим провалом РФ, - МЗС України Фото: Петербурзький економічний форум став черговим провалом РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не змогла продемонструвати підтримку з боку світового бізнесу за допомогою проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму. Спроби Кремля зазнали провалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України

В МЗС зазначили, що списки учасників та спонсорів заходу показують реальний статус РФ серед представників міжнародної ділової спільноти.

"Симптоматично, що модераторами пленарних засідань форуму стануть кремлівські пропагандисти. Таким чином можна констатувати, що ПМЕФ став черговим російським симулякром, інструментом російської пропаганди, який не має відношення до сучасної економіки та торгівлі", - підкреслили в МЗС.

Також там додали, що здивовані діями поодиноких представників бізнесу, які досі продовжують співпрацювати з країною-агресором і сплачують податки в російський бюджет.

"Закликаємо іноземний бізнес вийти з російського ринку та остаточно розірвати зв'язки з Росією і переносити свою діяльність до України. Російська економіка приречена на колапс", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники США не братимуть участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який пройде у червні.

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