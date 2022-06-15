ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Петербургский экономический форум стал очередным провалом РФ, - МИД Украины

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 21:22
Петербургский экономический форум стал очередным провалом РФ, - МИД Украины Фото: Петербургский экономический форум стал очередным провалом РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не смогла продемонстрировать поддержку со стороны мирового бизнеса посредством Петербургского международного экономического форума. Попытки Кремля потерпели провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что списки участников и спонсоров мероприятия показывают реальный статус РФ среди представителей международного делового сообщества.

"Симптоматично, что модераторами пленарных заседаний форума станут кремлевские пропагандисты. Таким образом, можно констатировать, что ПМЭФ стал очередным российским симулякром, инструментом российской пропаганды, не имеющим отношения к современной экономике и торговле", - отметили в министерстве.

Также там добавили, что удивлены действиями отдельных представителей бизнеса, которые до сих пор продолжают сотрудничать со страной-агрессором и платят налоги в российский бюджет.

"Призываем иностранный бизнес выйти из российского рынка и окончательно разорвать связи с Россией и переносить свою деятельность в Украину. Российская экономика обречена на коллапс", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее стало известно, что представители США не будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского