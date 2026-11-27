Дрозденко объявил опасность атаки дронов около двух ночи. По его словам, с тех пор над регионом сбили 45 беспилотников.

Местные жители сообщили о взрывах на севере Санкт-Петербурга и Всеволожске. В Кудрово, по их словам, сильно пахнет прахом.

Взрывы слышали в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Невском районах Петербурга. Больше сообщений поступало с севера города.

Один из читателей ASTRA рассказал, что сирена воздушной тревоги не звучала.

Около восьми утра губернатор объяснил, почему временно перекрывали Ладожский мост. По его словам, мост не пострадал, но над ним работали мобильные огневые группы.