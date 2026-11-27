Дрозденко оголосив небезпеку атаки дронів близько другої ночі. За його словами, відтоді над регіоном збили 45 безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про вибухи на півночі Санкт-Петербурга та у Всеволожську. У Кудрово, за їхніми словами, сильно пахне порохом.

Вибухи чули в Центральному, Петроградському, Василеострівському, Приморському, Виборзькому, Калінінському, Красногвардійському та Невському районах Петербурга. Найбільше повідомлень надходило з півночі міста.

Один із читачів ASTRA розповів, що сирена повітряної тривоги не звучала.

Близько восьмої ранку губернатор пояснив, чому тимчасово перекривали Ладозький міст. За його словами, міст не постраждав, але з нього працювали мобільні вогневі групи.