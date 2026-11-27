У ніч на 27 листопада Ленінградську область і Санкт-Петербург атакували безпілотники. Вибухи лунали у Всеволожську, Кудрово та щонайменше восьми районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка та російське видання ASTRA.
Дрозденко оголосив небезпеку атаки дронів близько другої ночі. За його словами, відтоді над регіоном збили 45 безпілотників.
Місцеві жителі повідомили про вибухи на півночі Санкт-Петербурга та у Всеволожську. У Кудрово, за їхніми словами, сильно пахне порохом.
Вибухи чули в Центральному, Петроградському, Василеострівському, Приморському, Виборзькому, Калінінському, Красногвардійському та Невському районах Петербурга. Найбільше повідомлень надходило з півночі міста.
Один із читачів ASTRA розповів, що сирена повітряної тривоги не звучала.
Близько восьмої ранку губернатор пояснив, чому тимчасово перекривали Ладозький міст. За його словами, міст не постраждав, але з нього працювали мобільні вогневі групи.
Нагадаємо, у ніч на 11 листопада дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області. Тоді губернатор заявив про 150 збитих безпілотників, у порту спалахнула пожежа, а троє працівників отримали поранення.
Того ж місяця, 21 листопада, у Фінській затоці дрони атакували вантажне судно РФ, яке прямувало до Калінінграда. Після удару воно загорілося і дрейфувало до територіальних вод Фінляндії.
Порт Усть-Луга регулярно опиняється під ударами. Ще навесні дрони кілька разів атакували цей порт, а в аеропортах регіону тоді запроваджували обмеження.