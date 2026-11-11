Дроны атаковали порт Усть-Луга под Петербургом, над объектом видно зарево

В ночь на 11 ноября дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. После ударов на территории порта вспыхнул пожар, над объектом видно зарево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео очевидцев в соцсетях.

Усть-Луга - один из крупнейших портов России на Балтийском море. Через него Россия экспортирует нефть, нефтепродукты и другие сырьевые грузы, и он играет важную роль в наполнении российского бюджета.

На видео, публикуемых в сети, виден пожар на территории порта и зарево над ним.

Россияне пытаются защитить от дронов даже гражданские объекты. Как пишет "Сибирь. Реалии", крупные предприятия, в том числе порт в Усть-Луге, аэропорт Сургута и энергетические компании, самостоятельно усиливают защиту и закупают пулеметные турели с тепловизионными прицелами.

Удары по российской промышленности продолжаются. Недавно под новый удар ВСУ попал один из крупнейших НПЗ России. В то же время, Зеленский заявил, что его команда определила следующие ответы на российские удары.