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Дроны атаковали порт Усть-Луга под Петербургом, над объектом видно зарево

02:31 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали порт Усть-Луга под Петербургом, над объектом видно зарево Фото: порт в Усть-Луге (росСМИ)
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В ночь на 11 ноября дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. После ударов на территории порта вспыхнул пожар, над объектом видно зарево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео очевидцев в соцсетях.

На видео, публикуемых в сети, виден пожар на территории порта и зарево над ним.

На фоне огня к объекту летят новые дроны.

Официальные данные о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

Усть-Луга - один из крупнейших портов России на Балтийском море. Через него Россия экспортирует нефть, нефтепродукты и другие сырьевые грузы, и он играет важную роль в наполнении российского бюджета.

Россияне пытаются защитить от дронов даже гражданские объекты. Как пишет "Сибирь. Реалии", крупные предприятия, в том числе порт в Усть-Луге, аэропорт Сургута и энергетические компании, самостоятельно усиливают защиту и закупают пулеметные турели с тепловизионными прицелами.

Удары по российской промышленности продолжаются. Недавно под новый удар ВСУ попал один из крупнейших НПЗ России. В то же время, Зеленский заявил, что его команда определила следующие ответы на российские удары.

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