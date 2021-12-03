Росія просить США обнулити санкції проти посольств

"Наша пропозиція, адже вона дуже проста. Воно зрозуміле, для цього не треба закінчувати МГІМО або Дипломатичну академію. Все, що ми пропонуємо - це обнулити всі введені санкції проти нас, і ми готові таким же чином вчинити щодо тих обмежень, які ми ввели в якості відповідних на недружні дії США. Адже це так просто - дати можливість дипломатам виконувати свої функції", - заявив російський посол.

За його словами, наступного місяця 27 дипломатів Росії повинні будуть покинути США. При цьому посол додав, що візова проблема двох країн досі не вирішена, і Росія "стикається з серйозним кадровим голодом".