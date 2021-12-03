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Росія просить США обнулити санкції проти посольств

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П'ятниця 03 грудня 2021 19:20
Росія просить США обнулити санкції проти посольств Фото: посол Росії в США Анатолій Антонов (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія попросила Сполученим Штатам обнулити санкції щодо посольств. Таким чином, РФ показує, що готова до вирішення конфлікту з США щодо диппредставництв.

Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

"Наша пропозиція, адже вона дуже проста. Воно зрозуміле, для цього не треба закінчувати МГІМО або Дипломатичну академію. Все, що ми пропонуємо - це обнулити всі введені санкції проти нас, і ми готові таким же чином вчинити щодо тих обмежень, які ми ввели в якості відповідних на недружні дії США. Адже це так просто - дати можливість дипломатам виконувати свої функції", - заявив російський посол.

За його словами, наступного місяця 27 дипломатів Росії повинні будуть покинути США. При цьому посол додав, що візова проблема двох країн досі не вирішена, і Росія "стикається з серйозним кадровим голодом".

Нагадаємо, вчора Росія оголосила, що до кінця січня Москву повинні покинути співробітники американського посольства, які перебувають у відрядженні більш як три роки.

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