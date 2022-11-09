В Кремле анонсировали поездку Путина на оккупированный Донбасс

Президент РФ Владимир Путин может поехать на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует ТАСС.

"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", - говорит Песков.

Отметим, сегодня в российских СМИ распространялась информация о том, что Песков якобы посетил оккупированный Луганск и сегодня ночью вернулся в РФ. Сообщалось, что спикер Путина якобы "проводил обучение для пресс-служб и СМИ".

Напомним, до этого пропагандистские российские медиа распространяли сообщения о том, что якобы министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск на Донбассе и "инспектировал" генерала Сергея Суровикина.

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