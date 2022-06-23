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Пес Патрон отримав нагороду "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії

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Київ, Четвер 23 червня 2022 16:00
Пес Патрон отримав нагороду "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії Фото: пес-сапер Патрон (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Руслан Гаращенко

Пес-сапер Патрон, який з початку війни знешкодив щонайменше 90 мін, отримав нагороду "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії. Ця нагорода присуджується собакам, які своїми вчинками принесли користь людству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Наш Патрон поповнив свою скарбничку світових нагород! Щойно хвостатий наш піротехнік був нагороджений "Золотою лапою" кінологічного клубу Ірландії", - йдеться в повідомленні.

Робота Патрона, як і всіх піротехніків ДСНС, - приносить багато користі всій нашій країні, додали у відомстві.

Пес Патрон отримав нагороду &quot;Золота лапа&quot; кінологічного клубу Ірландії

Нагадаємо, раніше пса Патрона нагородив президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, з початку війни пес-сапер Патрон знешкодив щонайменше 90 ворожих мін.

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