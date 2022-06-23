Пес Патрон получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии

Пес-сапер Патрон, который с начала войны обезвредил по меньшей мере 90 мин, получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии. Эта награда присуждается собакам, которые своими поступками принесли пользу человечеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

"Наш Патрон пополнил свою копилку мировых наград! Только что хвостатый наш пиротехник был награжден "Золотой лапой" кинологического клуба Ирландии", - говорится в сообщении.

Работа Патрона, как и всех пиротехников ГСЧС, - приносит много пользы всей нашей стране, добавили в ведомстве.