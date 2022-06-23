ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пес Патрон получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии

Новина українською →
Киев, Четверг 23 июня 2022 16:00
Пес Патрон получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии Фото: пес-сапер Патрон (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Руслан Гаращенко

Пес-сапер Патрон, который с начала войны обезвредил по меньшей мере 90 мин, получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии. Эта награда присуждается собакам, которые своими поступками принесли пользу человечеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Наш Патрон пополнил свою копилку мировых наград! Только что хвостатый наш пиротехник был награжден "Золотой лапой" кинологического клуба Ирландии", - говорится в сообщении.

Работа Патрона, как и всех пиротехников ГСЧС, - приносит много пользы всей нашей стране, добавили в ведомстве.

Пес Патрон получил награду &quot;Золотая лапа&quot; кинологического клуба Ирландии

Напомним, ранее пса Патрона наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, с начала войны пес-сапер Патрон обезвредел по меньшей мере 90 вражеских мин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ГСЧС
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине