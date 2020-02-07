Перший замглави МВФ залишає посаду

Перший заступник глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон покине пост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами директора МВФ Крісталіни Георгієвої, Ліптон покине свій пост в кінці лютого.

У заяві МВФ говориться, що Ліптон йде з посади через зміни, які будуть внесені Георгієвою в керівну групу.

Додамо, що пошук наступника Ліптона розпочнеться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, Ліптон назвав три умови для перегляду програми співробітництва України з МВФ.

Нагадаємо, раніше Ліптон застеріг Україну від наслідків зупинки реформ. "Призупинення, не кажучи вже про відкат, може бути вкрай контрпродуктивним для країни і призведе до втрати деяких важливих досягнень, яких вже вдалося досягти. Таким чином, ми як і раніше рекомендуємо Україні продовжувати реалізацію реформ", - сказав Ліптон в інтерв'ю РБК-Україна.