Перший замглави МВФ залишає посаду

Ліптон покине залишить посаду в кінці лютого
Перший заступник глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон покине пост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами директора МВФ Крісталіни Георгієвої, Ліптон покине свій пост в кінці лютого.
У заяві МВФ говориться, що Ліптон йде з посади через зміни, які будуть внесені Георгієвою в керівну групу.
Додамо, що пошук наступника Ліптона розпочнеться найближчим часом.
Раніше повідомлялося, Ліптон назвав три умови для перегляду програми співробітництва України з МВФ.
Нагадаємо, раніше Ліптон застеріг Україну від наслідків зупинки реформ. "Призупинення, не кажучи вже про відкат, може бути вкрай контрпродуктивним для країни і призведе до втрати деяких важливих досягнень, яких вже вдалося досягти. Таким чином, ми як і раніше рекомендуємо Україні продовжувати реалізацію реформ", - сказав Ліптон в інтерв'ю РБК-Україна.