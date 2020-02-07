Первый замглавы МВФ покидает пост

Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон покинет пост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, Липтон покинет свой пост в конце февраля.

Добавим, что поиск преемника Липтона начнется в ближайшее время.

Ранее сообщалось, Липтон назвал три условия для пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, ранее Липтон предостерег Украину от последствий остановки реформ. "Приостановка, не говоря уже об откате, может быть крайне контрпродуктивной для страны и приведет к потере некоторых важных достижений, которых стране уже удалось добиться. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем Украине продолжать реализацию реформ", - сказал Липтон в интервью РБК-Украина.