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Перший тур виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам, - місія ENEMO

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 12:37
Перший тур виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам, - місія ENEMO
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спостерігачі ENEMO заявили, що оцінки є попередніми

Місія Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) вважає, що перший тур виборів в Україні провели прозоро, він відповідав міжнародним стандартам. Про це 2 квітня повідомив голова місії Златко Вуйович, передає "Радіо Свобода".

Однак в ENEMO підкреслили, що ці оцінки є попередніми, оскільки офіційні результати виборів ще не оприлюднені.

"Незначні неточності й порушення у день виборів не вплинули на результати виборів", - заявив керівник спостережної місії.

Зазначимо, Центральна виборча комісія зареєструвала 2 тисячі 344 міжнародних спостерігачі на виборах президента, з них 206 представляли ENEMO.

ENEMO є міжнародною неурядовою організацією, яка представляє мережу національних неурядових громадських організацій, засновану 29 вересня 2001 року в Опатії, Хорватія.

Нагадаємо, посли країн G7 привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, Спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва дав оцінку виборам в Україні, зазначивши, що перший тур був конкурентним і вільним.

Підкреслимо також, на прес-конференції у Вашингтоні генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс не буде коментувати вибори в Україні до результатів другого туру.

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