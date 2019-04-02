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В G7 схвалили висновки ОБСЄ про виборам в Україні

Новини » Політика    02.04.2019 - 02:49
В G7 схвалили висновки ОБСЄ про виборам в Україні
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Посли G7 закликали кандидатів діяти у відповідності з законом

Посли країн G7 вітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

Так, посли закликали кандидатів і їх команди в другому турі президентських виборів діяти у відповідності з законом.

"Посли G7 вітають попередні висновки ОБСЄ та Бюро демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів на Україні, проведений 31 березня, пройшов у конкурентній боротьбі і в основному в мирній і безпечній атмосфері", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком обробив 95% протоколів. За результатами підрахунку, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, Петро Порошенко - 15.94% голосів і Юлія Тимошенко - 13.39%.

Також раніше Спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва дав оцінку виборам в Україні, зазначивши, що перший тур був конкурентним і вільним.

Крім того, на прес-конференції у Вашингтоні генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до результатів другого туру.

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