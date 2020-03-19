Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксували ще в одній країні

У Хорватії зафіксували перший випадок смерті від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Dubrovnik Times.

Повідомляється, що померлим є 70-річний чоловік.

"Помер 70-річний чоловік був інфікований коронавірусом. Проводяться перевірки, щоб визначити, чи страждав він від інших хронічних хвороб або причиною смерті став тільки коронавірус", - заявив глави лікарні міста Пула.

Загальне число хворих в Хорватії досягає 102.

Нагадаємо, з 19 березня Хорватія посилила карантинні заходи з поширення коронавіруса. Зокрема, в країні скасовуються всі публічні зібрання і заходи, припиняється робота музеїв, театрів і кінотеатрів, а також зупиняється функціонування закладів громадського харчування.

Крім того, в Хорватії коронавірусом заразилися двоє лікарів. Один з них - лікар в Університетському госпітальному центрі в Загребі, а інший - в психіатричній лікарні Врапце в Загребі.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.