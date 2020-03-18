ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хорватія закриває всі магазини, крім продуктових

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 21:08
Хорватія закриває всі магазини, крім продуктових
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні закриють заклади громадського харчування та непродуктові магазини

У Хорватії з 19 березня посилять карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Хорватії.

Сьогодні хорватський уряд ухвалив рішення про введення спеціальних карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, у країні скасовуються всі публічні збори та заходи, припиняється робота частини служб, таких як музеї, театри та кінотеатри, а також зупиняється функціонування закладів громадського харчування.

Також буде припинена робота всіх магазинів, крім продуктових, магазинів засобів гігієни, аптек, АЗС, пекарень, спеціалізованих дитячих магазинів та зоомагазинів.

Крім того, у Хорватії тимчасово зупинять роботу спортзалів, фізкультурно-оздоровчих центрів, танцювальних шкіл, дитячих та інших майстерень. Релігійні зібрання також заборонено.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп у зв'язку з пандемією коронавірусу оголосив про закриття несуттєвих магазинів, зокрема ресторанів, барів та кінотеатрів. При цьому працювати залишаться продуктові магазини та аптеки.

Також РБК-Україна писало, що уряд Швейцарії тимчасово зупинив видачу шенгенських та національних віз через пандемію коронавірусу. Видача віз не буде відбуватися впродовж 3 місяців.

Зеленський і Дуда обговорили зусилля щодо запобігання негативних наслідків від коронавірусу Коронавірус у Шахова: перевірять всіх контактних осіб
Новини України карантинХорватияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся