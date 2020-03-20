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Перші випадки коронавірусу зафіксовані на Мадагаскарі

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 20:52
Перші випадки коронавірусу зафіксовані на Мадагаскарі
Ілюстративне фото (freepik)

В країні підтвердили три перші випадки зараження коронавірусом

На Мадагаскарі зареєстрували перші випадки інфікування коронавірусом. Про це заявив президент країни Андрі Раджоєліна, передає Reuters.

За його словами, в країні підтвердили три перших випадку коронавіруса.

На цьому тижні Мадагаскар припинив всі міжнародне авіасполучення, щоб запобігти випадкам інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації здоров'я, у світі число заражених коронавірусом перевищила 210 тисяч. При цьому понад 9 тисяч людей померли від вірусу.

Раніше ВООЗ заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19. Директор організації Тедрос Аданом Гебреісус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавіруса.

Крім того, у найближчий тиждень італійські вчені почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

Додамо, що смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї.

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