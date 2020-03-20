Перші випадки коронавірусу зафіксовані на Мадагаскарі

В країні підтвердили три перші випадки зараження коронавірусом
На Мадагаскарі зареєстрували перші випадки інфікування коронавірусом. Про це заявив президент країни Андрі Раджоєліна, передає Reuters.
За його словами, в країні підтвердили три перших випадку коронавіруса.
На цьому тижні Мадагаскар припинив всі міжнародне авіасполучення, щоб запобігти випадкам інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації здоров'я, у світі число заражених коронавірусом перевищила 210 тисяч. При цьому понад 9 тисяч людей померли від вірусу.
Раніше ВООЗ заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19. Директор організації Тедрос Аданом Гебреісус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавіруса.
Крім того, у найближчий тиждень італійські вчені почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.
Додамо, що смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї.