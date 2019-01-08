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За перший місяць роботи заповненість поїзду Мукачево-Будапешт склала 38%

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 12:34
За перший місяць роботи заповненість поїзду Мукачево-Будапешт склала 38%
Фото: поїзд Мукачево-Будапешт (mukachevo.net)

Поїздом з 9 грудня по 6 січня скористалися 1602 людини.

Поїздом Мукачево-Будапешт з 9 грудня по 6 січня скористалися 1602 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на info.uz.ua.

Повідомляється, що за перші чотири тижні курсування поїзда №33/34 Будапешт-Мукачево, з 9 грудня до 3 січня 2018 2019 року, ним скористалося 1602 людини. Зокрема, у напрямку Мукачево подорожували 915 пасажирів, у напрямку Будапешта - 687 пасажирів.

Крім того, зайнятість крісел на маршруті склала 38%.

Нагадаємо, 9 грудня розпочав курсування поїзд за маршрутом Мукачеве-Будапешт. Поїзд вирушив з вокзалу Нюготи (Будапешт) в 8:23 за київським часом. Ціна квитка на поїзд в касі угорського вокзалу Нюготи становить 20,9 євро. Це щоденний прямий безпересадочний маршрут. Час в дорозі - 6 годин.

У п'ятницю, 7 грудня, в "Укрзалізниці" анонсували запуск поїзда Мукачево-Будапешт 9 грудня. В. о. заступник голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що потяг буде курсувати щодня в обох напрямках, а вартість квитка складе близько 23 євро.

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