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За первый месяц работы заполненность поезда Мукачево-Будапешт составила 38%

Новости » Общество    08.01.2019 - 12:34
За первый месяц работы заполненность поезда Мукачево-Будапешт составила 38%
Фото: поезд Мукачево-Будапешт (mukachevo.net)

Поездом с 9 декабря по 6 января воспользовались 1602 человека.

Поездом Мукачево-Будапешт с 9 декабря по 6 января воспользовались 1602 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на info.uz.ua.

Сообщается, что за первые четыре недели курсирования поезда №33/34 Будапешт-Мукачево, с 9 декабря 2018 до 3 января 2019 года, им воспользовалось 1602 человека. В частности, в направлении Мукачево путешествовали 915 пассажиров, в направлении Будапешта - 687 пассажиров.

Кроме того, занятость кресел на маршруте составила 38%.

Напомним,  9 декабря начал курсирование поезд по маршруту Мукачево-Будапешт. Поезд отправился с вокзала Нюготи (Будапешт) в 8:23 по киевскому времени. Цена билета на поезд в кассе венгерского вокзала Нюготи составляет 20,9 евро. Это ежедневный прямой беспересадочный маршрут. Время в пути - 6 часов.

В пятницу, 7 декабря, в "Укрзализныце" анонсировали запуск поезда Мукачево-Будапешт 9 декабря. И. о. замглавы "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что поезд будет курсировать каждый день в обоих направлениях, а стоимость билета составит около 23 евро.

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Новости Украины УкрзализныцяМукачевоБудапешт
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