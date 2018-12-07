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В "Укрзалізниці" анонсували запуск поїзда Мукачево-Будапешт 9 грудня

Новини » Інфраструктура    07.12.2018 - 18:53
В "Укрзалізниці" анонсували запуск поїзда Мукачево-Будапешт 9 грудня
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна/Віталій Носач)

Поїзд курсуватиме щодня у обох напрямках

Перший рейс сполученням Мукачево-Будапешт стартує з 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

За його словами, це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Час у дорозі - 6 годин. Вартість квитка становитиме близько 23 євро. 

"Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, яка належить Угорським залізницям. Ми зі свого боку збудували окрему платформу, відремонтували колію, засоби сигналізації та зв’язку", - зазначив Кравцов. 

Він також відзначив, що з початку року є позитивна тенденція до того, що кількість українців, що мандрували до Європи, збільшилась вдвічі. 

На Мукачево ми маємо великі плани. Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень. Наразі ведемо переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги", - додав Кравцов. 

В &quot;Укрзалізниці&quot; анонсували запуск поїзда Мукачево-Будапешт 9 грудня

Нагадаємо, 29 листопада Кравцов анонсував, що поїзд сполученням Мукачево-Будапешт запустять найближчим часом, однак дати не називав. 

Крім того, "Укрзалізниця" з 8 грудня 2018 року запускає новий безпересадковий вагон з Києва у польський Вроцлав. Він курсуватиме у складі поїздів № 749/51-52/750 і почне відправлятися з Києва з 8 грудня щоденно о 14:07 та прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25.

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