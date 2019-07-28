Перший Хресний хід ПЦУ: головне

Хресний хід очолить митрополит ПЦУ Єпіфаній
Хресний хід ПЦУ проходить у Києві 28 липня, в День хрещення Русі. Всі подробиці заходу, що відбувається в столиці, а також фото та відео ходи паломників - на РБК-Україна.
Православний Хресний хід традиційно приурочений до свята Хрещення Русі. У 2019 році відзначається 1031-а річниця великої події для віруючих.
Традиція хресних ходів почалася ще з витоків християнства, а першим вважають хід киян до річки Почайни, де князь Володимир здійснив масове хрещення.
Для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання автокефалії. Святкування розпочнеться 28 липня о 08:30 з Божественної літургії в Софійському соборі. Проведе службу митрополит ПЦУ Єпіфаній.
З 10:30 паломники пройдуть Хресною ходою від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за таким маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хода завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.
З нагоди святкування Хрещення Русі Вселенський патріарх Варфоломій благословив передачу ПЦУ мощей апостола Андрія Первозванного, частини Древа Хреста Господнього і освяченої води Влахерненського храму Богородиці. Ці святині будуть знаходитися в Софії Київській під час літургії, а потім їх пронесуть Хресним ходом на Володимирську гірку.
У зв'язку з проведенням Хресної ходи ПЦУ, 28 липня в Києві перекриють рух усіх видів транспорту Володимирським проїздом (від Софійської до Михайлівської площі). Обмежувальні заходи будуть діяти з 11:00 до 13:30.
Безпеку заходу в столиці забезпечуватимуть всі підрозділи поліції, а також поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецназівці. У прес-службі Національної поліції повідомили, що під час Хресної ходи в цьому році очікується близько 20 тис. учасників.
Хресний хід до свята проводять також Українська православна церква (Московського патріархату) та Українська православна церква Київського патріархату.
Урочиста хода паломників УПЦ МП від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври відбулася вдень 27 липня. Після чого почалося всенічне бдіння, а 28 липня о 09:00 запланована літургія митрополита УПЦ Онуфрія біля Успенського собору Києво-Печерської Лаври.
УПЦ КП проведе літургію і Хресний хід 28 липня на території Володимирського собору. Службу о 07:00 і о 10:00 проведе Патріарх Київський Філарет, а о 12:00 віруючі пройдуть Хресним ходом навколо храму.
1030-ту річницю хрещення Русі відзначили без серйозних порушень. Порядок забезпечували 5 тис. поліцейських, кілька вулиць столиці були перекриті.
Хресний хід УПЦ КП розпочався 28 липня 2018 року з молитви за єдину помісну Православну церкву. Потім паломники пройшли від Володимирського кафедрального собору до Володимирської гірки. В урочистостях УПЦ КП брав участь Петро Порошенко.
Українська православна церква Московського патріархату провела Хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври днем раніше (27 липня 2018 року). Під час ходи правоохоронці затримали кількох людей, які намагалися перешкодити руху колони віруючих.