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У Києві обмежать рух транспорту через хресну ходу ПЦУ

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 18:22
У Києві обмежать рух транспорту через хресну ходу ПЦУ
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рух транспорту у центрі столиці обмежать 27 і 28 липня

Через хресну ходу Православної церкви України у Києві 28 липня обмежать рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Крім того, Українська православна церква Московського патріархату буде проводити 27 липня з 11:00 до 16:30 урочистий молебень на Володимирській гірці та хресну ходу.

"27-28 липня у зв’язку із святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі столиці обмежать рух транспорту… У зв’язку із проведенням урочистих заходів, присвячених цій річниці, розпорядженням КМДА №1312 передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці", - сказано у повідомленні.

Обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачено:

  • 27 липня з 06:00 до 16:30 - на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної);
  • 28 липня з 11:00 до 13:30 - Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

Також буде внесено тимчасові зміни до маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Православна церква України (ПЦУ) в неділю, 28 липня, проведе свій перший хресний хід. Так, очолить хресний хід глава ПЦУ, митрополит Епіфаній.

Як писало РБК-Україна раніше, Вселенський Патріарх Варфоломій сподівається, що першою Православну церкву України визнає Елладська православна церква.

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