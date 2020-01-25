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У Китаї оголосили найвищий рівень НС у регіонах з населенням в 1,2 млрд

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 11:58
У Китаї оголосили найвищий рівень НС у регіонах з населенням в 1,2 млрд
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Найвищий рівень НС таким чином оголосили у 25 провінціях Китаю

У Китаї за станом на зараз оголошено найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі здоров'ям населення, вже у 25 провінціях, містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах Китаю із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, уряди міст і провінцій протягом доби одне за іншим випускали оголошення, що прийнято "рішення ввести "I" (найвищий, - ред.) рівень реагування на серйозні надзвичайні ситуації в області громадського здоров'я".

Зазначено, що такий рівень реагування оголошується у разі особливо великих надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі здоров'ям населення. Він передбачає, що місцевий уряд реагує на них згідно з планом Держради КНР і централізованого штабу.

Так, провінція Хубей, де знаходиться вогнище вірусу - місто Ухань, першою оголосила найвищий рівень реагування. Потім про аналогічну міру оголосили міста центрального підпорядкування Пекін, Шанхай, Чунцин і Тяньцзінь.

Зокрема, станом на суботу до них приєдналися провінції Гуандун, Хенань, Хунань, Чжецзян, Аньхой, Цзянсі, Сичуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хейлунцзян, Хебей, Ганьсу, Ляонін, Шаньсі, Синьцзян-Уйгурський автономний район, Гуансі-чжуанський автономний район, із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.

Нагадаємо, число загиблих від вірусу в Китаї зросло до 41, понад 1000 інфікованих. Зокрема, всі 15 смертей, про які раніше повідомляла комісія, відбулися в Ухані, столиці провінції і епіцентрі спалаху.

Як писало РБК-Україна, в Китаї вилікували вже 36 осіб від нового вірусу, який викликає пневмонію.

Додамо також, раніше повідомлялося, що в КНР закрили три міста через поширення коронавірусу нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

У Китаї стався перший випадок смерті лікаря від коронавірусу Число загиблих від вірусу в Китаї перевищило 40
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