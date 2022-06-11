Перший у Євросоюзі. У Литві відкрився Український центр для переселенців

У Вільнюсі відбулося відкриття першого в ЄС Українського центру для людей, які змушені були виїхати з України через вторгнення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Головною метою створення такого центру стане профорієнтація, психологічна допомога, відпочинок для дітей та дорослих, які виїхали з України.

"Тут можна буде залишити малюків на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси або приділити час хобі", - пояснюють у ОП.

Наголошується, що центр для переселенців відкрили в одному з приміщень Університету Вітовта Великого. Символічну стрічку на церемонії перерізали перша леді Литви Діана Науседене, посол України в Литовській Республіці Петро Бешта та ректор Університету Юозас Аугутіс.

"Головою Українського центру у Вільнюсі став підписант Акту про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа", - розповіли в ОП.