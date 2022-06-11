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Перший у Євросоюзі. У Литві відкрився Український центр для переселенців

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Вільнюс, Субота 11 червня 2022 20:19
Перший у Євросоюзі. У Литві відкрився Український центр для переселенців Фото: у Литві відкрився Український центр для переселенців (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Вільнюсі відбулося відкриття першого в ЄС Українського центру для людей, які змушені були виїхати з України через вторгнення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Головною метою створення такого центру стане профорієнтація, психологічна допомога, відпочинок для дітей та дорослих, які виїхали з України.

"Тут можна буде залишити малюків на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси або приділити час хобі", - пояснюють у ОП.

Наголошується, що центр для переселенців відкрили в одному з приміщень Університету Вітовта Великого. Символічну стрічку на церемонії перерізали перша леді Литви Діана Науседене, посол України в Литовській Республіці Петро Бешта та ректор Університету Юозас Аугутіс.

"Головою Українського центру у Вільнюсі став підписант Акту про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа", - розповіли в ОП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів виділив кошти на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у період воєнного стану.

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