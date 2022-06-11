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Первый в Евросоюзе. В Литве открылся Украинский центр для переселенцев

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Вильнюс, Суббота 11 июня 2022 20:19
Первый в Евросоюзе. В Литве открылся Украинский центр для переселенцев Фото: в Литве открылся Украинский центр для переселенцев (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Вильнюсе прошло открытие первого в ЕС Украинского центра для людей, которые были вынуждены выехать из Украины из-за вторжения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Главной целью создания такого центра станет профориентация, психологическая помощь, отдых для детей и взрослых, которые выехали из Украины.

"Здесь можно будет оставить малышей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби", - объясняют в ОП.

Отмечается, что центр для переселенцев открыли в одном из здании Университета Витовта Великого. Символическую ленту на церемонии перерезали первая леди Литвы Диана Науседене, посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта и ректор Университета Юозас Аугутис.

"Главой Украинского центра в Вильнюсе стал подписант Акта о независимости Литвы, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа", - рассказали в ОП.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров выделил средства на компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц в период военного положения.

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