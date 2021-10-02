"Слуги народу" почали збирати підписи за відставку Разумкова

Нардепи від "Слуги народу" почали збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера ВР. Підписи збирають в рамках засідання в Трускавці.

Про це РБК-Україна розповіло декілька проінформованих джерел.

Зазначимо, що нещодавно фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова.

Згодом у Раді заявили, що вже підготували підписні листи. Однак потім нардеп та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав ще одне звернення про відставку Разумкова, тому процедуру перезапустили.

Своєю чергою речника президента Сергій Никифоров прокоментував заявив, що Володимир Зеленський не причетний до цієї ініціативи.