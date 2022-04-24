Росія за час війни завдала збитків на 1 трлн доларів, - радник Зеленського
Радника президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що у перший тиждень війни Україна отримала збитків на близько 100 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Устенка у телемарафоні.
За його словами, 100 млрд доларів це те, що було знищено окупантами у активах і ця цифра кожного дня збільшуються
Зазначається, що з додатковими збитками це близько 1 трлн доларів.
"Зараз я б орієнтувався на суму 650 млрд доларів. Це те, що знищено в наших активах. А з додатковими збитками це близько 1 трлн доларів. І саме на таку цифру треба орієнтуватися. І саме така цифра має бути компенсована РФ після нашої перемоги - сказав Устенко.
Раніше ми повідомляли, що у Зеленського заявили, що збиток через вторгнення РФ перевищив 100 млрд доларів.
Також Устенко повідомляв, що РФ назавжди втратила заморожені золотовалютні резерви.
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