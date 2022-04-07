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РФ назавжди втратила заморожені золотовалютні резерви, - радник Зеленського

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Четвер 07 квітня 2022 07:00
РФ назавжди втратила заморожені золотовалютні резерви, - радник Зеленського Радник президента України Олег Устенко (фото: YouTube канал KRYM)
Автор: Володимир Костирін

Заморожені через міжнародні санкції золотовалютні резерви РФ для неї назавжди втрачені. Україна хоче, щоб заблоковані кошти пішли до фонду відбудови нашої країни після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента з економічних питань Олега Устенка в ефірі "24 канали".

Експерт зазначив, що з 650 мільярдів доларів резервів, які були у Росії до початку повномасштабного вторгнення в Україну, близько 325 мільярдів були заморожені в країнах США і Євросоюзу.

Устенко розповів, що наша країна веде активні переговори, щоб дані кошти стали першим траншем до фонду відновлення України після перемоги.

"Ці кошти назавжди втрачені Росією", - пояснив він.

Що стосується 300 млрд доларів, що залишилися в РФ, то з них половина - золото. Але на нього теж були введені санкції, тому продати дорогоцінний метал Москва зможе лише всередині своєї країни, та й на нього немає великого попиту на внутрішньому ринку.

Таким чином, продовжив експерт, на рахунку самого Центробанку РФ залишається приблизно 150 млрд доларів. Керівництво країни може спробувати їх використовувати, щоб спробувати закрити борги та, ймовірно, закупити критичний імпорт, вважає Устенко.

"Але я не впевнений, що саме це вони будуть робити. Росія намагатиметься зберегти ці кошти. Адже якщо піде зменшення золотовалютних резервів, то це означатиме різке просідання рубля", - додав він.

Раніше радник президента Олег Устенко розповів, що Україна може отримати близько 400 млрд доларів арештованих активів РФ.

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Олег Устенко Санкції проти Росії Економіка РФ
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