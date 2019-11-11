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У першому турі виборів президента Румунії переміг Йоханніс

Новини » Політика     11.11.2019 - 03:27
У першому турі виборів президента Румунії переміг Йоханніс
Фото: Клаус Йоханніс (flickr.com/EPP)

Другий тур призначений на 24 листопада

У першому турі виборів президента Румунії здобув перемогу чинний президент країни Клаус Йоханніс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що такі дані наводять результати двох екзитполів. Йоханніс, який є представником Націонал-ліберальної партії (НЛП), набирає 39 % голосів у першому турі.

Таким чином він із значним відривом перемагає іншу учасницю майбутнього другого туру, колишню прем'єрку Румунії від соціал-демократів Віоріку Денчіле. Вона, як свідчать екзитполи, отримала близько 22,5 % голосів виборців.

Другий тур президентських виборів відбудеться 24 листопада.

Раніше повідомлялося, що у Румунії в неділю, 10 листопада, розпочалися вибори президента країни. Новий прем'єр-міністр країни Людовік Орбан висловив сподівання, що у разі перемоги Йоханніс продовжить курс на боротьбу з корупцією.

РБК-Україна писало, що що 10 листопада в Іспанії стартували четверті за 4 роки парламентські вибори. Прогнозується, що перемогу на виборах знову здобуде правляча Соціалістична партія.

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