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В Іспанії проходять парламентські вибори

Новини » Політика     10.11.2019 - 10:14
В Іспанії проходять парламентські вибори
Ілюстративне фото (Pixabey/jackmac34)

Це четверті парламентські вибори за 4 роки

У неділю, 10 листопада, в Іспанії розпочалися четверті за останні 4 роки парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, парламентські вибори були оголошені прем'єр-міністром країни Педро Санчесом після того, як голосування у квітні не допомогло вирішити протиріччя між партіями в парламенті.

За даними соціологічних опитувань, нові парламентські вибори не допоможуть відновити політичну стабільність в Іспанії. Очікується, що перемогу на виборах знову здобуде правляча Соціалістична партія, однак абсолютної більшості в парламенті жодна з п'яти партій отримати не зможе.

Зазначається, що у Каталонії проведення парламентських виборів забезпечують сили державної безпеки. Іспанська влада занепокоєна, що прихильники незалежності Каталонії можуть зірвати виборчий процес в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про проведення позачергових парламентських виборів у Сполученому Королівстві. Згідно з рішенням Джонсона, позачергові вибори відбудуться 12 грудня. Передвиборча кампанія в Британії офіційно стартувала 6 листопада.

Також РБК-Україна писало, що в Румунії парламент обрав нового прем'єр-міністра. Румунський уряд очолив Людовік Орбан. Кандидатуру Орбана підтримало 240 депутатів румунського парламенту.

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