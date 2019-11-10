ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Румунії сьогодні стартували президентські вибори

Новини » Політика     10.11.2019 - 10:32
У Румунії сьогодні стартували президентські вибори
Ілюстративне фото (wikimedia.org/Tiia Monto)

Лідером перегонів є чинний президент Йоханніс

У Румунії в неділю, 10 листопада, розпочалися вибори президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як свідчать соціологічні опитування, лідером президентських перегонів є Клаус Йоханніс - чинний керівник країни. Йоханніс, який вдруге висувається на пост президента, лідирує з великим відривом.

Зазначається, що Йоханніс є членом Націонал-ліберальної партії, яка прийшла до влади минулого тижня, після того як уряд отримав вотум недовіри в парламенті. Новий прем'єр-міністр країни Людовік Орбан висловив сподівання, що у разі перемоги Йоханніс продовжить курс на боротьбу з корупцією.

Крім того, окрім Йоханніса участь в президентських перегонах беруть ще 13 кандидатів. Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні абсолютної більшості голосів, то 24 листопада в країні відбудеться другий тур виборів. Результати волевиявлення будуть відомі вже у понеділок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 листопада в Іспанії стартували четверті за 4 роки парламентські вибори. Прогнозується, що перемогу на виборах знову здобуде правляча Соціалістична партія. Однак, за даними соцопитувань, жодна з партій не зможе отримати абсолютної більшості.

Глава Єврокомісії затвердила кандидатуру депутата від Румунії Уряд Румунії висунуло ще одного кандидата в Єврокомісію
Новини України Румынияпрезидентські вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся