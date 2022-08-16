Перше судно з українським зерном розвантажують у Сирії, - Reuters

Перше судно, що покинуло Україну в рамках угоди про "зерновий коридор", почали розвантажувати в сирійському порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, супутникові знімки свідчать, що судно RAZONI досі пришвартоване в сирійському порту Тартус. Там розвантажують як мінімум частину української кукурудзи, яка перебувала на борту.

Варто зауважити, що, за інформацією української розвідки, Росія перевозить до Сирії крадене українське зерно. Звідти контрабанду доставляють в інші країни Близького Сходу.

Також Україна розірвала дипломатичні відносини та запровадила торговельне ембарго проти Сирії через те, що Дамаск визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".