Первое судно с украинским зерном разгружают в Сирии, - Reuters

Первое судно, покинувшее Украину в рамках соглашения о "зерновом коридоре", начали разгружать в сирийском порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, спутниковые снимки свидетельствуют, что судно RAZONI до сих пор пришвартовано в сирийском порту Тартус. Там разгружают как минимум часть украинской кукурузы, которая находилась на борту.

Стоит заметить, что, по информации украинской разведки, Россия перевозит в Сирию краденное украинское зерно. Оттуда контрабанду доставляют в другие страны Ближнего Востока.

Также Украина разорвала дипломатические отношения и ввела торговое эмбарго против Сирии из-за того, что Дамаск признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".