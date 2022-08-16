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Первое судно с украинским зерном разгружают в Сирии, - Reuters

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Вторник 16 августа 2022 19:31
Первое судно с украинским зерном разгружают в Сирии, - Reuters Иллюстративное фото: первое судно с украинским зерном разгружают в Сирии (facebook.com/UkrEmbassyLeb)
Автор: Иван Носальский

Первое судно, покинувшее Украину в рамках соглашения о "зерновом коридоре", начали разгружать в сирийском порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, спутниковые снимки свидетельствуют, что судно RAZONI до сих пор пришвартовано в сирийском порту Тартус. Там разгружают как минимум часть украинской кукурузы, которая находилась на борту.

Стоит заметить, что, по информации украинской разведки, Россия перевозит в Сирию краденное украинское зерно. Оттуда контрабанду доставляют в другие страны Ближнего Востока.

Также Украина разорвала дипломатические отношения и ввела торговое эмбарго против Сирии из-за того, что Дамаск признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, первое судно с украинским зерном вышло в Черное море еще 1 августа.

Груз изначально направлялся в Ливан, но покупатель отказался принимать его из-за задержек сроков поставки.

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