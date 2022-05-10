Вкрадене в Україні зерно окупанти вивозять в Сирію, - розвідка
Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію РФ та окупованого Криму. Нині частина вкраденого урожаю перебуває в Середземному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Головне управління розвідки МО України.
В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у РФ. З Енергодару в напрямку Кам’янки під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони - окупований Крим.
В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.
1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.
Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів - буряк, картопля, капуста.
Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу - Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.
Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну з окупованих територій в РФ і Крим для подальшого перепродажу було вивезено від 400 до 500 тисяч тонн зерна.
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