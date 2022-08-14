RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус, - Reuters

Фото: перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус (twitter.com)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 14 серпня, перше судно, що покинуло Україну в рамках "зернової угоди", прибуло в сирійський порт Тартус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судно RAZONI відпливло з українського порту Одеса 1 серпня відповідно до Угоди між Росією і Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Вантаж прямував до Лівану, однак покупець відмовився приймати українське зерно через затримки в термінах доставки. Після чого почалися пошуки іншого покупця.

Всього судно перевозить 26 тисяч тонн українського зерна.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах.

В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами "Калібр" по порту Одеси.

Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт в рамках зазначеного договору вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибув у Стамбул на наступний день, трохи затримавшись.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСирія