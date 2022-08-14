Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус, - Reuters

У неділю, 14 серпня, перше судно, що покинуло Україну в рамках "зернової угоди", прибуло в сирійський порт Тартус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Судно RAZONI відпливло з українського порту Одеса 1 серпня відповідно до Угоди між Росією і Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.
Вантаж прямував до Лівану, однак покупець відмовився приймати українське зерно через затримки в термінах доставки. Після чого почалися пошуки іншого покупця.
Всього судно перевозить 26 тисяч тонн українського зерна.
Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах.
В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами "Калібр" по порту Одеси.
Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт в рамках зазначеного договору вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибув у Стамбул на наступний день, трохи затримавшись.