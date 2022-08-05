Перший караван суден з українським зерном вирушив з портів Одеси

З портів Одеси сьогодні, 5 серпня, вранці вирушив перший караван суден з українським зерном. Три судна направляться до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма в Telegram.

За його словами, на борту трьох балкерів Navistar, Rojen та Polarnet 57 тисяч тонн української кукурудзи.

"Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту "Чорноморськ". Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку", - написав Найєм.

Також він зазначив, що Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

"Хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль - 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Зазначимо, що міністр інфраструктури України Олександр Кубраков також підтвердив відхід суден.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня. На наступний день увечері Razoni прибув до Стамбула, а далі продовжить свій шлях до порту Триполі у Лівані.

Додамо, експорт українського зерна проходитиме згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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