Перша зупинка ЗАЕС. Зеленський назвав фактори, що попередили радіаційну аварію

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

Глава держави зазначив, що сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька АЕС: спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як в результаті російських обстрілів була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

"Відразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не включилися, якби після блекаута не спрацювали автоматика і наш персонал станції, ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії", - підкреслив Зеленський.

Президент України також зазначив, що Росія поставила Україну і всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.