Перша медична допомога при пораненні: інструкція

РБК-Україна щиро сподівається, що нашим читачам не доведеться використовувати цю інформацію на практиці. Але, як кажуть, попереджений - значить озброєний. Тому розповідаємо, як надати долікарську допомогу під час воєнних дій.

Якщо вам доведеться надавати допомогу потерпілому, огляньте місце події. Оцініть, наскільки безпечно навколо і чи є хтось поруч, хто може вам допомогти. Якщо місце є безпечним для вас, але може становити загрозу для постраждалого – постарайтеся перемістити його в безпечне місце. Якщо ж ви бачите, що місце події становить загрозу для вас і ви не можете допомогти - спробуйте викликати медиків і екстрену допомогу.

Якщо загрози довкола немає – приступайте до огляду потерпілого. Перевірте свідомість, дихання – це слід робити протягом 10 секунд, а також наявність сильних травм та кровотечі. Якщо ви виявили проблеми, викликайте швидку (103). Поки вона приїде, вам потрібно надати потерпілому долікарську допомогу. Ваше завдання – контролювати та підтримувати життєво важливі системи потерпілого: дихання та кровообіг.

Якщо дихання відсутнє, необхідно провести серцево-легеневу реанімацію. Для цього потрібно 30 разів натиснути двома лодонями в середині грудної клітки на глибину 5-6 см із частотою 100-120 компресій на хвилину.

Потім можна затиснути пальцями ніс потерпілого і зробити два вдихи рота до рота протягом 5 секунд, якщо у вас є маска-клапан або інші захисні засоби. Якщо їх немає, то можна проводити лише натискання. Продовжуйте до приїзду екстреної допомоги або до тих пір, поки дихання не відновиться. Для проведення такої реанімації переконайтеся, що потерпілий знаходиться на твердій поверхні.

Якщо у потерпілого поранення із кровотечею – ви повинні його швидко зупинити. У цей момент вам потрібно визначити небезпеку рани, тому що від цього залежатиме принцип надання допомоги. Притисніть до рани. Якщо кровотеча порівняно слабка, потрібно накласти на рану чисту тканину і зафіксувати ще одним шматком тканини або бинта.

Якщо сильна кровотеча – накладіть нерозмотаний бинт або складений з тканини валик, щоб посилити тиск на рану, далі зафіксуйте їх. Якщо ви робите перев'язку на руку чи ногу, слідкуйте за пальцями. Послабте її, якщо пальці починають німіти або поміняють колір. Спостерігайте за пораненим до приїзду медиків.

Що робити, якщо ви виявили у потерпілого перелом кінцівки? Є кілька ознак, як його розпізнати: неприродне становище, деформація кінцівки, порушення її функції, біль чи гематома у місці перелому.

Він може бути відкритим – якщо над ним пошкоджена шкіра, та закритим – якщо зовнішніх пошкоджень не видно. Якщо перелом закритий, то потерпілому потрібно допомогти прийняти зручне становище. Далі іммобілізувати (знерухомити) кінцівку за допомогою спеціальних шин або підручних засобів.

Над місцем відкритого перелому слід розрізати одяг та накласти на рану чисту, стерильну пов'язку. Пошкоджену кінцівку також необхідно іммобілізувати (знерухомити) і укрити постраждалого покривалом.