В Испании обнаружили кокаин на 114 млн долларов на судне для перевозки скота

Как отмечают правоохранители, наркотики обнаружили в начале недели. До этого судно останавливалось в портах более десяти стран. Судно для перевозки скота было использовано неслучайно - так полиции сложнее отследить незаконный груз.

"Международные организации переосмысливают себя, чтобы транспортировать наркотики из Латинской Америки в Европу, используя скот, чтобы усложнить контроль и локализацию", - сказано в сообщении полиции.

В результате рейда были арестованы 28 членов экипажа лайнера Orion V под флагом Того, который следовал из Колумбии в ходе операции испанских властей, Управления по борьбе с наркотиками США и полиции Того. Десятки ящиков с кокаином выгрузили в Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария.