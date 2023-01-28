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В Испании обнаружили кокаин на 114 млн долларов на судне для перевозки скота

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Суббота 28 января 2023 21:51
В Испании обнаружили кокаин на 114 млн долларов на судне для перевозки скота Иллюстративное фото: в Испании обнаружили кокаин на 114 млн долларов на судне для перевозки скота (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испанская полиция изъяла 4,5 тонн кокаина возле Канарских островов. Наркотики стоимостью 114 млн долларов транспортировали на судне для перевозки скота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу полиции Испании.

Как отмечают правоохранители, наркотики обнаружили в начале недели. До этого судно останавливалось в портах более десяти стран. Судно для перевозки скота было использовано неслучайно - так полиции сложнее отследить незаконный груз.

"Международные организации переосмысливают себя, чтобы транспортировать наркотики из Латинской Америки в Европу, используя скот, чтобы усложнить контроль и локализацию", - сказано в сообщении полиции.

В результате рейда были арестованы 28 членов экипажа лайнера Orion V под флагом Того, который следовал из Колумбии в ходе операции испанских властей, Управления по борьбе с наркотиками США и полиции Того. Десятки ящиков с кокаином выгрузили в Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария.

Напомним, ранее стало известно, что Египетский суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков.

Также мы писали, что в Киеве у преступной группировки изъяли кокаин стоимостью 4 миллиона гривен.

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Испания полиция Колумбия
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