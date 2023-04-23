Полиция Италии в море нашла партию кокаина на 440 млн долларов

В море у восточного побережья острова Сицилия обнаружили огромную партию кокаина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Итальянская полиция изъяла около 2 тонн наркотиков, замеченных в Средиземном море. Кокаин был тщательно упакован в 70 водонепроницаемых плавающих пакетов, соединенных между собой и имеющих световое сигнальное устройство.

Уличная стоимость улова составляет около 440 миллионов долларов. По предварительной информации плавающие пакеты с какаином были оставлены проходящим мимо грузовым судном.

"Идентификация и последующее изъятие этого количества наркотиков, один из самых крупных, когда-либо осуществлявшихся на территории Италии", - сообщила финансовая полиция Италии.