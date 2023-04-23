Полиция Италии в море нашла партию кокаина на 440 млн долларов
В море у восточного побережья острова Сицилия обнаружили огромную партию кокаина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Итальянская полиция изъяла около 2 тонн наркотиков, замеченных в Средиземном море. Кокаин был тщательно упакован в 70 водонепроницаемых плавающих пакетов, соединенных между собой и имеющих световое сигнальное устройство.
Уличная стоимость улова составляет около 440 миллионов долларов. По предварительной информации плавающие пакеты с какаином были оставлены проходящим мимо грузовым судном.
"Идентификация и последующее изъятие этого количества наркотиков, один из самых крупных, когда-либо осуществлявшихся на территории Италии", - сообщила финансовая полиция Италии.
Ранее мы писали, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет выйти из важного соглашения с Китаем в пользу отношений с США.
Напомним, Италия заморозила счета и активы сибирского губернатора Артема Усса.
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