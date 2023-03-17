Персональный иммунитет не поможет. В ОП напомнили о прецедентах с ордерами на арест диктаторов

Он отметил, что данный шаг является только началом, так как в будущем им придется ответить и за преступления агрессии, и за преступления геноцида и за преступления против человечности.

При этом решение МУС о выдаче ордера на арест сложно назвать беспрецедентным. Ранее он уже принимал подобные исторические решения, только ходатайствовали в этом конкретном случае не прокуроры МУС, а Совет безопасности ООН, который принимал решение по ситуации в конкретных странах и в своих решениях прописывал направить резолюцию на рассмотрение МУС для принятия соответствующего решения.

"Это касалось президента Судана Омара Башира и Муаммара Каддафи. И тогда тоже МУС выдавал ордера на аресты. Несмотря на иммунитеты. В данном конкретном случае мне сложно назвать это решение беспрецедентным, вместе с тем мы его приветствуем и считаем это логическим шагом, правильным шагом. Никакой персональный иммунитет не может быть гарантией для преступников, чтоб избежать преступления, которые они совершают", - добавил он.

Пошаговые действия очень простые - если люди, на которых выданы ордера на задержание и арест, приедут в любую страну, которая является ратификантом Римского устава, они должны быть задержаны и переданы в Гаагу. Это касается только стран-ратификантов.

"Решение МКС означает, что цивилизованный мир просыпается, доктрина международного права восстанавливает свою силу, а международным преступникам нет места на карте цивилизованного мира. Это лишь первый, но мощный юридический удар, который мир наносит обидчикам мир и спокойную жизнь", - отметил Смирнов.

Напомним, Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент в материале - "Историческое решение. Гаага выдала ордер на арест Путина: что ждет диктатора".